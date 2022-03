Das Café mit dem gewissen Extra

von Hannah Hitz

Mit viel Liebe zum Detail führen die beiden Schwestern Jessica und Vanessa Meier das Café «Little Things – handmade with love» in Lenz. Im Herbst 2020 haben die beiden das Lebenswerk ihrer Mutter, das ehemalige Antiquitäten Café, übernommen. Es befindet sich am Dorfanfang von Lenz an der Hauptstrasse 72 unweit der Posthaltestelle Vischnanca.