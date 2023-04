Das Beste für die Kleinsten

Die Kinderkrippe ist eine wertvolle Einrichtung. Sie ist ein Segen für erwerbstätige Eltern. Wer in einer Region wie dem Oberengadin lebt, wo allein schon die Familienwohnung im Schnitt über 2300 Franken pro Monat kostet, ist auf ein doppeltes Einkommen angewiesen, um nicht in existenzielle Not zu geraten. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder einen guten Betreuungsplatz haben, solange sie noch nicht eingeschult sind. Kinder sind unser wertvollstes Gut.