Das Antikörper-Zertifikat ist gefragt im Glarnerland

von Lisa Leonardy und Anouk Duttweiler

Mit Antikörpertests kann nachgewiesen werden, ob eine Person bereits an Covid-19 erkrankt ist. Seit dem 16. November bekommen Genesene in der Schweiz ein 90 Tage gültiges Zertifikat, wenn sie einen positiven Antikörpertest vorweisen können – also ausreichend Antikörper gegen das Virus im Blut gefunden wurden.