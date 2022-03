«Damit uns die Berge nicht auf den Kopf stürzen»

Herr Marti, gibt es im Kanton Glarus auch positive Entwicklungen, was die Biodiversität angeht oder wird alles immer schlimmer?

Fridli Marti: Die Vielfalt an Arten und Lebensräumen nimmt in der Schweiz tatsächlich deutlich ab. Aber die Biodiversität entwickelt sich immer in verschiedene Richtungen. Es tauchen auch einzelne Arten wieder auf, von denen man den Eindruck hatte, sie seien schon vor 100 Jahren ausgestorben.

Der Wolf als prominentestes Beispiel.