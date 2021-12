Damit Tiere nicht unter Herrchens Geldsorgen leiden

Die meisten Menschen werden in ihrem Leben früher oder später mit einem finanziellen Engpass konfrontiert. Nicht immer ist ein solcher absehbar – und nicht immer ist er von kurzer Dauer. Ein Schicksalsschlag kann ein Leben etwa komplett auf den Kopf stellen. Für Menschen, die am Existenzminimum leben, gibt es deshalb diverse Anlaufstellen. Eine davon ist die Tiertafel in Chur, die Mitte November ihre Türen geöffnet hat.