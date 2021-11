Corona hält den Samichlaus nicht auf

Alle Jahre wieder tragen die Kinder dem Samichlaus ihre Verse vor. Folgender Spruch muss in diesem Jahr aber ein wenig abgeändert werden: «Sami, niggi, näggi, hinter am Ofa stecki, gib mer Nüss und Bira, denn chumi wieder füra». Denn drinnen hinter dem Ofen wird sich kein Kind verstecken können. Bereits vor einem Jahr stellten sich viele Samichlaus-Organisationen die Frage, wie denn ein Besuch des Samichlaus in Zeiten von Corona aussehen könnte. Viele entschieden sich darauf hin, den Besuch nach draussen zu verlegen.