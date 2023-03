«Jeden Morgen einfach das Fenster öffnen»

Interview: Carsten Michels

Ende Monat erscheint ein besonderes Paket anlässlich ihres 50-Jahr-Bühnenjubiläums: Die Retrospektive zum Werk von Corin Curschellas umfasst 60 Songs in fünf Sprachen sowie zwei Bücher mit Fotos und Texten. In Chur aufgewachsen, führte ihr Lebensweg nach Zürich und Berlin und von New York über Paris zurück in die Surselva. Die Box erinnert an zahllose Auftritte, unzählige Konzerte und spannende Begegnungen rund um den Globus.