City Boulder: Glarus wird zum Klettergarten

Nein, das war kein Gefängnisausbruch, falls Sie am Wochenende jemanden sahen, der sich an der Fassade des Gerichtshauses entlang hangelte. Jedenfalls ziemlich sicher nicht. Denn am Samstag fand zum fünften Mal der City-Boulder-Event statt. Dabei machen Kletterfreunde die Stadt zu ihrem Klettergarten. Halt finden sie an Fenstersimsen, Mauervorsprüngen, Wänden – oder auch Kunstwerken wie vor der Kanti (Bild oben links). Bild Sasi Subramaniam