Einer für die Reichen und Armen, Linken und Rechten

An einem sonnigen Samstagvormittag empfängt uns Churs Bürgermeister bereits vor dem Sitz der Bürgergemeinde an der Bodmerstrasse. Er bittet ins Haus der Bürgergemeinde und führt in sein Büro im ersten Obergeschoss. Sein Schreibtisch sieht bereits etwas leer aus. «Ich bin schon am Aufräumen und Ausmisten», sagt der 70-Jährige. In wenigen Wochen übergibt er das Amt an seine Nachfolgerin Andrea Thür-Suter. Sie wurde am 27.