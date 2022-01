Chur sucht Kulturschaffende, die nach Kairo reisen möchten

Die Städtekonferenz Kultur (SKK), der auch die Stadt Chur angehört, verfügt über ein Atelierhaus im ägyptischen Kairo. In diesem sind gleichzeitig drei Künstler aus verschiedenen Schweizer Städten beherbergt. Für ein halbes Jahr dürfen sie dort wohnen und arbeiten. Wie die Stadt Chur schreibt, können sich professionelle Churer Kulturschaffende ab sofort für diesen Atelieraufenthalt bewerben. Die Ausschreibung richtet sich an Künstler aller Sparten aus Chur oder mit einem engen Bezug zur Stadt. Der Aufenthalt dauert vom 2. August 2022 bis 30. Januar 2023. Die Benützung des Ateliers ist kostenlos. Die Stadt Chur entrichtet zudem zusammen mit der SKK einen monatlichen Beitrag an die Lebenskosten in der Höhe von 1500 Franken.