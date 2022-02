Chur ist eine Stadt – aber nicht überall gleich

Die Stadt Chur will auch künftig wachsen: auf bis zu 52’000 Menschen im Jahr 2050. So jedenfalls steht es im Stadtentwicklungskonzept, dessen überarbeitete Fassung am Montag vorgestellt wurde. Der Wohnraum für die zusätzlich knapp 12’000 Einwohnerinnen und Einwohner soll laut dem Konzept überwiegend im heutigen Siedlungsgebiet geschaffen werden – entweder durch die Nutzung von Baulandreserven oder durch Verdichtung.