Chur fehlt nur ein halbes Grad zum ersten Hitzetag

Deshalb sei es in Chur so heiss. Den zweithöchsten Messwert gab es in Schiers mit 27,4 Grad. In Bergün wurden 20,7 Grad gemessen, und Davos verfehlte mit 19,8 Grad die 20er-Marke nur knapp. Auf dem Weissfluhjoch wurden acht Grad gemessen. Mit Abstand am kältesten war es auf der höchsten Bündner Wetterstation von Meteonews – auf dem Piz Corvatsch mit 1,6 Grad. Andere Regionen der Schweiz kamen nicht an die Churer Messwerte heran. So wurde in Biasca im Tessin «nur» 27,3 Grad gemessen, wie Eichmann sagt.