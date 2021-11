Champagner-Zug der RhB ist in Graubünden

Derzeit läuft die grösste Rollmaterialbeschaffung in der Geschichte der Rhätischen Bahn (RhB): 56 Capricorn-Triebzüge werden in Zukunft für die RhB fahren. Die Beschaffung und Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge gehe gut voran, schreibt die RhB in einer Medienmitteilung. Gerade heute, am 25. November, durfte die Bahngesellschaft ein spezielles Fahrzeug in Landquart begrüssen: den Capricorn-Triebzug Nummer 3133. In diesem Zug wurde der 500. Wagenkasten eingebaut, der seit 1960 in Altenrhein von Stadler hergestellt wurde. Als Wagenkasten wird der Aufbau eines Triebzuges bezeichnet.