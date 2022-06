Cavigelli übernimmt RhB-Präsidium

Mitte-Ständerat Stefan Engler präsidiert das Aufsichtsgremium der Rhätischen Bahn (RhB) bereits seit Anfang 2011. Im Juni 2023 ist nun aber Schluss: Dann wird der 62-jährige Engler vom derzeit amtierenden Bündner Verkehrsminister Mario Cavigelli abgelöst. Das hat die Bündner Regierung beschlossen, die Aktionärinnen und Aktionäre der RhB nahmen am Freitagnachmittag an der Generalversammlung in Arosa davon Kenntnis.