Bürostühle auf Abwegen

Alle zwei Jahre findet in Olten im Sommer die «Day Deal»-Bürostuhlrennen-Weltmeisterschaft statt. Im vergangenen Jahr musste das Rennen aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. Im vergangenen Winter hat die Stadt Olten die Veranstaltung dann erneut abgesagt. «Die Organisatoren haben sich deshalb einen anderen Veranstaltungsort gesucht – das Rennen findet nun am 25. Juni in Davos statt», sagt Andre Rellstab, Leiter Abteilung Events der Destination Davos Klosters. Das Ziel der Destination sei, die Veranstaltung jährlich in Davos durchzuführen.