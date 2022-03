Bündner Pflegeheime öffnen ihre Türen

«Ausbildungsinteressierte erhalten Informationen aus erster Hand und für die teilnehmenden Betriebe ist es eine gute Gelegenheit, mit künftigen Lernenden sowie Interessierten an einem Wieder- oder Quereinstieg in die Pflege in Kontakt zu kommen,» erklärt Monika Schnoz, Projektleiterin der Heimwoche. Dabei könnten die Institutionen das Programm für die Besichtigungen selbst bestimmen. Welche Heime bei dem Projekt genau dabei sind und welche Angebote sie an der Woche der offenen Tür haben, findet ihr auf der Webseite.