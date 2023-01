Pascal Pajic: «Ich war Gefangener und Wärter gleichermassen»

Pascal Pajic ist 29 Jahre alt, schwul, non-binär und Mitglied der SP. Pajic setzt sich unter anderem stark für die Bedürfnisse der LGBTQ-Community ein. So hat Pajic beispielsweise die erste Khur Pride organisiert, welche im Juni in der Bündner Hauptstadt stattgefunden hat. Nebst diesen ausserberuflichen Aktivitäten wird Pajic von seinem Medizinstudium in Anspruch genommen.

Pascal Pajic, was war 2022 für Sie für ein Jahr?