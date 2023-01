Maria Wolf: «Das Geld, das wir erhalten, wird langsam knapp»

Maria Wolf stammt aus Kasachstan, ihr Mann ist Ukrainer. Gemeinsam leben sie in Chur. Doch auch Wolfs Wurzeln führen in die Ukraine, so ist beispielsweise ihr Grossvater dort geboren. Dementsprechend gab es für die Familie Wolf 2022 nur ein Thema, und das war leider kein erfreuliches.

Maria Wolf, was war 2022 für ein Jahr für Sie?

Maria Wolf: Ein furchtbares Jahr, das kann man fast nicht anders sagen. Unser Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ein solches Jahr möchte ich niemandem wünschen.