Hamilton-Finanzchefin: «Leader ist man nicht, weil man auf dem Chefsessel sitzt»

Noch dürfte ihr Name eher weniger Bündnerinnen und Bündnern bekannt sein. Doch das sollte sich ändern. Gianina Viglino-Caviezel, aufgewachsen in Felsberg und in Chur, hat eine steile Karriere hingelegt. Erst 35 Jahre alt und schon sitzt sie an der Spitze eines der grössten international tätigen Bündner Unternehmen – wo sie sich stark für Nachhaltigkeit einsetzt.