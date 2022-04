Bündner Jugendliche sahnen ab

Bei der Anmeldung habe sie ihre Maturaarbeit eingereicht. Diese widmete sie ihrem Lieblingstier, dem Wolf, in dessen Einzugsgebiet sie lebt. Für die Teilnahme am nationalen Wettbewerb und vor allem für das Finale habe sie diese aber noch ausbauen und abändern müssen, sagt sie weiter. Die Teilnahme am Wettbewerb sei eine gute Sache gewesen, um zu sehen, wo sie in der Forschung stehe, und um neue Kontakte zu knüpfen. «Ich konnte mir selbst beweisen, dass ich es schaffen kann.» Sie habe während der Teilnahme am Wettbewerb viel dazugelernt. Im Moment sei sie noch müde, meint Furger. «Während den Präsentationen in Lugano und der ganzen Vorbereitungsphase war ich sehr angespannt, das fällt jetzt alles von mir ab.»