Bündner Böden sind gesund

Das Amt für Natur und Umwelt hat 29 Bodenproben aus der Umgebung der bestehenden und ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) in Graubünden untersucht. Ziel war es gemäss einer Mitteilung, herauszufinden, wie stark die Böden mit Dioxinen und Furanen verschmutzt sind. Grund dafür war der Nachweis von sehr hohen Dioxinbelastungen in einem Aussenquartier der Stadt Lausanne, in dem einst eine KVA stand. Die Analytik der Proben wurde durch die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf durchgeführt.