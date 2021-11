Brienz rutscht sich zum viralen Hit

«Das ist Brienz in der Schweiz. Ein kleines Alpendorf, umgeben von schönen Hügeln und Bergen, die gelegentlich versuchen, Menschen zu töten.» Mit diesem Satz begrüsst der britische Youtuber Tom Scott seine Zuschauerinnen und Zuschauer in seinem neusten Video «Why this fallings rocks sign is more important than most» (dt. Warum dieses Steinschlagschild wichtiger ist als viele andere). Darin beschäftigt er sich mit dem Berghang neben Brienz, der sich jährlich um mehrere Meter hangabwärts schiebt. 24 Stunden nach der Veröffentlichung wurde das Video bereits über eine Million Mal aufgerufen. Am Mittwoch sind es bereits über zwei Millionen Aufrufe. Plötzlich ist das Bündner Dorf eine Internetsensation.