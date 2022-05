Booster-Panne beim Kanton

Kein Thema könnte an diesen sonnigen Frühsommertagen weiter entfernt sein als das Coronavirus. Festivals, maskenfreie Fahrt in Bus und Bahn sowie beinahe grenzenlose Reisemöglichkeiten haben wieder Einzug in den Alltag gehalten. Und all dies, ohne dass man sich Gedanken über den Impfschutz machen muss. Das sieht auch das Bundesamt für Gesundheit so. «Wer vollständig geimpft oder geimpft und genesen ist, ist gemäss aktuellen Daten nach wie vor gut gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung geschützt», schreibt Simon Ming, Mediensprecher des BAG, auf Anfrage.