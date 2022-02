Bis auf 2100 Meter hinauf im Skigebiet Elm

Engelberg/Titlis hat natürlich mit gut 30 Liften fast zehnmal so viele Bahnen, dementsprechend auch ein grösseres Angebot an Hotels. Was mir hier gefällt, ist die Überschaubarkeit der Skischule, der freundschaftliche Umgang im Team und auch mit dem Gastro- und Bahnpersonal. Auch ist ein so kleines Skigebiet noch viel naturnaher als die Grossen.