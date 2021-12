Bessere Busverbindungen für den Kanton Glarus

Die Autobetrieb Sernftal AG fährt an den Wochenenden die Nachtschwärmer neu nach Ankunft der letzten S-Bahnen im Bahnhof Schwanden ins Kleintal. Das geht aus einer Mitteilung des Departements Bau und Umwelt hervor. Neu fährt ein Sernftalbus der Linie 541 ab 0.31 Uhr in Schwanden in Richtung Elm, wo der Bus um 0.52 Uhr an der Haltestelle Elm Station eintrifft. Ab Elm Station fährt der Nachtbus jeweils um 0.04 Uhr ab und erreicht den Bahnhof Schwanden um 0.26 Uhr. Die Anschlüsse mit der S6 in Richtung Glarus und dem Nachtbus nach Linthal sind damit sichergestellt. Dieser Nachtbusfahrplan tritt in der Nacht von Freitag auf Samstag vom 17. /18. Dezember in Kraft.