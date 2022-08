Berufsschule Ziegelbrücke: Projekt bleibt bei Zweitplatziertem

Das Bundesgericht ist auf eine Beschwerde der Thomas Fischer Architekt GmbH gegen die Neu-Vergabe des Schulhaus-Projekts in Ziegelbrücke nicht eingetreten. Das Architektur-Büro hatte 2020 den Zuschlag für das Vorhaben erhalten. Wegen Unstimmigkeiten zog der Kanton Glarus die Vergabe Mitte 2021 wieder zurück. In der Folge vergab das zuständige Departement Bau und Umwelt (DBU) die Generalplanerleistungen mit einer Kostenschätzung von rund 620'000 Franken an die ursprünglich zweitplatzierte Firma des Projektwettbewerbs.