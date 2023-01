Hohe Motivation bei den italienischsprachigen Lernenden

Viele Berufslehren in Graubünden werden nur auf Deutsch angeboten. Dies bedeutet für viele Jugendliche aus den Südtälern, dass sie ihre Ausbildung nicht in ihrem vertrauten Umfeld – und vor allem nicht in ihrer Muttersprache, Italienisch, absolvieren können. Somit sind die Jugendlichen bereits mit Herausforderungen sprachlicher, schulischer und logistischer Art konfrontiert.