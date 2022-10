Bei Bilten soll eine neue Badi gebaut werden

Der Hirschlensee in der Nähe von Bilten geniesst einen Grauzonen-Status. Obwohl das Baden in dem See verboten ist, zieht es viele aus der Region im Sommer an den See zum Schwimmen und Verweilen. Die Gemeinde Reichenburg möchte dies laut Gemeinderätin Stefanie Fluri, zuständig für das Ressort Ortsplanung und Hochbau, künftig ändern und eine öffentliche Badi am idyllischen Baggersee ermöglichen. Geplant sind Garderoben und Gastro-Gebäude.