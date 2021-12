Be creative – auch in der Weihnachtszeit

«Ich muss noch dies, ich muss noch jenes.» Solche Sätze bekommt man oft zu hören. Und das vor allem vor, aber auch während der Weihnachtszeit. Quatsch. «Müssen» muss man nichts. Schon gar nicht zu dieser Zeit, die eigentlich dazu da wäre, das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und sich zu entspannen. Bei Entspannung denken viele zuerst aber mehrheitlich an Wellness, an ein Buch oder an den Klassiker: «Netflixen». Dabei gibt es auch die kreative Entspannung, mit der man aktiv den Kopf vom Stress befreit. Und das haben die meisten von uns zum Jahresende mehr als nötig.

Wir haben im weiten Web nach kreativen Ideen geforscht. Die drei effektivsten präsentieren wir hier. Legen wir los!

Und da wären wir schon bei der ersten kreativen Idee:

Hand Lettering

Das sogenannte «Hand Lettering» liegt im Moment total im Trend. Schnappt euch ein Blatt Papier plus einen Stift. Schon könnt ihr es mit der ersten Übung versuchen. Dabei geht es darum, die persönliche Schrift noch besser kennenzulernen und einen eigenen Stil zu entwickeln. Macht einmal einige Schwünge und ein bisschen «Krimskrams» – wie Zeichen oder Schnörkel um die übliche Schrift herum und voilà – sieht doch schon ganz anders aus. Aber keinen Druck: Es ist völlig egal, wie das Endprodukt aussieht – Hauptsache, ihr habt Spass und könnt euch entspannen. Wenn ihr mit dem Resultat aber dann so zufrieden seid, könnt ihr die Schriftzüge auch in der Wohnung aufhängen oder sogar als schöne Karte verschenken. Zum Beispiel als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk?