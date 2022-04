Baustart beim Center Fontauna in Disentis

Von den gesamten Kosten in Höhe von 10,6 Millionen Franken wurden bis heute Arbeiten im Wert von fünf Millionen Franken in Auftrag gegeben. Ungefähr zwei Drittel der Arbeit hätten in der Region vergeben werden können. «Wir wollen so viel Wertschöpfung wie möglich in der Cadi vergeben, sind aber natürlich ans Submissionsgesetz gebunden und müssen die Kosten im Blick behalten», erklärte Berther. Die Kostenüberwachung sei eine der grossen Herausforderungen. Dies auch, weil Materialkosten und Lieferzeiten während der Coronakrise stark beeinflusst worden seien. Eine weitere Herausforderung sei es, den Betrieb des Zentrums auch während der Bauarbeiten weitestmöglich aufrechtzuerhalten. «Es werden zwei herausfordernde Jahre für die Mitarbeitenden», stellte Berther in Aussicht.