Baugesuche sollen künftig digital eingereicht werden können

Der Erfolg des elektronischen Baubewilligungsverfahrens hänge davon ab, ob es sich einfach in die Bearbeitungsprozesse der Gemeinden integrieren lasse und von den Gesuchstellenden leicht anwendbar sei. Damit dies sichergestellt wird, sind die Gemeinden und Vertreterkreise der Gesuchstellenden gemäss Kanton eng in die Entwicklung eingebunden. Zu diesem Zweck seien in diesem Jahr Workshops und Prototypentests angelaufen.