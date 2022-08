Bald wird wieder gefeiert in der Bündner Hauptstadt

Wie so manch anderer Anlass, so ist auch das Churer Fest in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ins Wasser gefallen. Vom 12. bis 14. August darf in der Bündner Hauptstadt aber wieder getanzt, gegessen und gefeiert werden. Das freut nicht nur viele Besucherinnen und Besucher, sondern auch das Organisationskomitee. «Wir freuen uns riesig, dass wir das Churer Fest nach zweijähriger Pause wieder durchführen können», sagt Fabio Adank, Präsident des Organisationskomitees (OK). Die Vorbereitungen seien bereits seit rund einem Jahr im Gange.