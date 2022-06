Badivergnügen mit einem Hauch Vergangenheit

100 Jahre sind es her, als im Schwimmbad Sand in Chur erste Wasserratten den Sprung ins kühle Nass wagten. Genauer gesagt geschah dies am 6. Juli 1922 – an der Eröffnung der neuen Badi auf dem Platz bei der Churer Münzmühle. Seit diesem Tag ist viel passiert. So war es damals beispielsweise streng verboten, dass Frauen und Männer gleichzeitig das Freibad nutzen. Gebadet wurde deshalb nach einem strikten Stundenplan, wobei alle zwei Stunden abwechslungsweise die Frauen und Mädchen beziehungsweise die Männer und Knaben an der Reihe waren.