Autounfall: Schock für «Bachelorette»-Liebling Yuri

Es hätte ein völlig normaler Donnerstag werden sollen. Yuri Natale, Bündner Kandidat in der aktuellen «Bachelorette»-Staffel, ist mit seinem Geschäftsauto unterwegs zu einem Kunden. In Chur stockt der Verkehr, sein Auto steht still. Die Person im Wagen hinter ihm bemerkt dies zu spät und fährt ihr Auto in Yuris Geschäftsauto. «Ich dachte ‹Scheisse, was ist jetzt passiert?›. Ich bin sofort ausgestiegen, um nach der Lenkerin zu sehen, da kam sie mir bereits entgegen und hat sich entschuldigt», erzählt Yuri. Er sei froh gewesen, dass ihr nichts passiert sei. Verletzt sei trotz des massiven Blechschadens niemand geworden. «Wir haben den Unfall dann dokumentiert, unsere Versicherungsdetails ausgetauscht und sind zur Seite gefahren. Ich habe ihr geholfen, ihren Wagen von der Strasse zu schieben. Sie hat mich zum Dank noch umarmt.» Anschliessend habe er das Geschäftsauto direkt in die Garage gebracht.