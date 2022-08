Autofahrerin prallt mit Rollstuhlfahrer zusammen

Um 15.10 Uhr am Montag ist es in Glarus zu einem Unfall gekommen. Eine 41-jährige Autofahrerin war auf dem Kirchweg in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs und wollte nach links in die Waidlistrasse abbiegen, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. Dabei sei es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem Elektrorollstuhl gekommen, welcher vom Trottoir herkommend auf die Waidlistrasse gefahren sei.

Durch den Aufprall zwischen den Fahrzeugen habe sich der 86-jährige Rollstuhlfahrer leichte Schürfungen zugezogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)