Aufwind für den Wassersport

Der Silvaplanersee gilt als Kite-Mekka Graubündens. Er zieht alljährlich viele Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland an, die sich auf ihren Boards rasant von einem Lenkdrachen über das Wasser ziehen lassen. Mit seiner Fläche von rund 2,7 Quadratkilometern ist er viereinhalb Mal so gross wie der Davosersee. Nachdem in der Schweiz 2016 das allgemeine Kitesurf-Verbot aufgehoben wurde, lag es in der Hand der Gemeinden, eventuelle Einschränkungen zur Ausübung dieser Sportart zu erlassen.