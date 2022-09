Auf zwei Rädern von den Gletschern bis zu den Palmen

Diese Woche startet eine kleine Gruppe aus Reisefachleuten, Journalisten und Vertreterinnen von beteiligten Institutionen eine dreitägige Veloreise. Sie beginnt St. Moritz, führt den Oberengadiner Seen entlang, über den Malojapass ins Bergell. Vorbei am grössten Kastanienwald Europas geht es durch den Grenzort Chiavenna nach Colico am Comersee. Von hier führt die Rundtour der Adda entlang durch das bekannte Weinbaugebiet Veltlin nach Sondrio und weiter bis Tirano, wo wieder die Grenze zur Schweiz passiert wird.