«Auf einer Skala von eins bis zehn sind wir auf Stufe vier»

Rund 60 Stunden, das ist das Arbeitspensum, das Thomas Brack, Chefarzt der medizinischen Klinik am Kantonsspital Glarus, derzeit leistet: Pro Woche, versteht sich. Dies obwohl sich die Corona-Situation im Glarnerland auch schon schlimmer gezeigt hat. Derzeit liege man, so der Chefarzt, auf einer Skala von eins bis zehn auf Stufe vier. «Vor einem Jahr waren wir auf Stufe neun.» Also kurz vor einer Triage, welche sich kein Arzt wünscht: zu entscheiden, welchen Patientinnen und Patienten überhaupt noch die Chance eingeräumt wird, eventuell zu überleben.