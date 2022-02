Auf einem Steg ins Klöntal

Mit einem 1,5 Meter breiten Steg sollen nun derartige gefährliche Situation sowohl für Fahrzeuge als auch für Fussgänger vermieden werden. Die Strasse wird jedoch bewusst nicht durchgehend verbreitert und es muss weiterhin an Ausweichstellen gekreuzt werden. So könne man den Charakter einer Seestrasse beibehalten und an heiklen Stellen ein Kreuzen gewährleisten, schreibt der Kanton Glarus. «Die minimale Strassenbreite wird durchgehend auf 4,2 Meter erhöht, was ein sicheres Kreuzen von Personenwagen und Radfahrern ermöglicht.»