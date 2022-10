Auf den Spuren der Bronzezeit – und etwas Astronomie in Falera

Die wichtigste Steinreihe besteht aus sechs zwischen ein bis drei Meter hohen, säulenartigen Steinen in gleichmässigen Abständen. Wird diese Linie nach Westen verlängert, so trifft sie auf die Kirche von Ladir und Ruschein, wo ebenfalls vorgeschichtliche Kultstätten bestanden. Nach Osten führt die Linie zum Horizont zu jenem Punkt am Calanda, wo die Sonne am 21. Mai und am 21. Juli, also 30 Tage vor und nach der Sommersonnenwende, aufgeht. So schreibt es Parc La Mutta auf der Webseite. Auch vielen weiteren Steinen werden verschiedene Bedeutungen und Berechnungshilfsmittel zugeschrieben.