Auf den Kufen von Grüsch Richtung Schiers gleiten

Rund 2,6 Kilometer lang ist der Eisweg, der von der Eishalle in Grüsch in Richtung Schiers und zurück führt. Für gross und klein, für Einheimische, Zweitheimische und jene, die in Grüsch arbeiten, sei er erstellt worden, so Vetsch. Der Eisweg ergänzt das bereits vorhandene Freizeitangebot mit der Eishalle, dem Eisfeld und dem Reitplatz beim Start sowie der nahe gelegenen Loipe. «Zudem verläuft neben dem Eisweg auch ein Spazierweg. Wenn die Sprösslinge eislaufen, die Eltern aber spazieren möchten, ist das gut miteinander kombinierbar», erklärt Vetsch.