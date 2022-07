Auf dem Campingplatz daheim

Der TCS-Campingplatz in Thusis liegt mitten in einem Wäldchen, und gleich nebenan fliesst der Hinterrhein vorbei. Die Bäume spenden an diesem heissen Nachmittag kühlenden Schatten. Man hört Vogelgezwitscher, Bachrauschen und es duftet nach Wald. Es stehen Wohnmobile und kleine Bungalows auf dem Campingplatz verteilt. Das Hauptgebäude am Platzeingang ist modern und aus hellem Holz. Die idyllische Atmosphäre lädt direkt zum Entspannen im Liegestuhl ein. Doch dafür hat die 62-jährige Campingleiterin Susanne Schön keine Zeit. Sie und ihr Team unterhalten das Gelände von März bis Oktober.