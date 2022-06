Auf dem Bürostuhl zum Weltmeistertitel

Es gibt ja heutzutage für alles eine Weltmeisterschaft. Und damit sind nicht die sportlichen Wettkämpfe wie Skifahren oder Fussballspielen gemeint, sondern die skurrilsten wie Luftgitarre spielen oder Gummistiefel-Weitwurf. Oder eben: Bürostuhlrennen. Wer meint, diese WM sei in Zeiten und in der Langeweile des Homeoffice während Corona entstanden, irrt. Nein, die WM gibt es schon seit über 20 Jahren. Zum ersten Mal aber wurde sie am Samstag in Davos ausgetragen (siehe Ausgabe vom 31. Mai). Sehr zur Freude des Erfinders der «Sportart» Lee Aspinall.