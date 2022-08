Auf dem Ämpächli heisst die neue «Elmerlodge» Bergfreunde willkommen

Schon früher mit der Schule ist der gebürtige Winterthurer Alain Hüppi oft nach Elm gefahren und hat dort Skitage verbracht. Inzwischen ist er Besitzer der Hüppi AG und hat sich, zusammen mit seiner Frau Corinne, einen Traum erfüllt: Eine eigene Mountain Lodge zu haben. Dazu inspiriert haben ihn geschäftliche und private Reisen nach Kanada, wie Hüppi erzählt. Im Jahr 2017 waren sie im kanadischen Skiort «Whistler» Ski fahren und sind auf das Konzept von Ski-in/ Ski out gestossen. Also auf Berghäuser, die direkt an der Skipiste liegen.