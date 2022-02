Auf Beizentour durch Braunwald

Ein guter Skitag lebt von viel Sonnenschein, gutem Schnee und ja…guten Beizen. So beginnt der Tag laut Visit Glarnerland am besten mit einem Kaffee bei der Gastrollbar «goes mountain» auf dem Grotzenbüel. Unter dem Tipi ist es wunderbar windgeschützt und warm auf den Schaf-Fellen, draussen auf der Terrasse wird an der Bräune gearbeitet. Wir sind bereit für die ersten Schwünge im Schnee.