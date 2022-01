Auch künftig klingelt in der Uniformjacke das iPhone

«Unsere Polizistinnen und Polizisten benötigen nur einen 3G-Empfang und schon können sie eine Fallbearbeitung ortsunabhängig beginnen oder für die polizeiliche Tätigkeit wichtige Informationen beschaffen», so Schlegel. So können die Mitarbeitenden zum Beispiel einfach und rasch Kontrollschilder und Fahrausweise prüfen, Fahndungsbilder empfangen und sogar den Fingerscan zur Identifikation unbekannter Personen benutzen. Über das Smartphone können auch direkt Fotos von Ereignisorten zur Beweissicherung in das Rapportierungs- und Dokumentationssystem übermittelt und dem entsprechenden Fall zugewiesen werden. Dies vereinfache den Arbeitsablauf sowie den Arbeitsaufwand, so Schlegel.