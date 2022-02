«Atlantico, jetzt gömmer»

Die Sekunden direkt vor dem Start sind am schlimmsten. «Es geht so wahnsinnig schnell», wird Valeria Selina Walther später sagen. Es ist der zweite Rennsonntag des berühmten White Turf. Sie steht da auf dem hart gepressten Schnee des St. Moritzersees. Die Knie leicht gebeugt über den Ski, jeder Muskel angespannt. Vor ihr in der Startbox schnaubt Atlantico, der achtjährige Wallach. Verbunden ist sie mit ihm über zwei schmale Leinen, die zu seinem Maul führen, und dem Geschirr, dessen Haltestange sie fest mit den Händen umklammert.