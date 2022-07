Arbeitsplatz mit Aussicht

An diesem Montagmorgen nieselt es und die Berge sind wolkenverhangen. Zum Glück! So haben Petra und Hanspeter Dal Ponte einen Moment Zeit. Ganz anders an einem Prachtswochenende. Da ist die 80-plätzige Terrasse der Schesaplanahütte meist voll besetzt mit Tagesausflüglern, Bikerinnen und Wanderern – und die 65 Schlafplätze der Hütte sind ausgebucht. An solchen Tagen ist das Hüttenwartspaar mitsamt Team von frühmorgens bis nach Mitternacht auf den Beinen – und Petra entwickelt fast schon Standschäden, wie sie bald augenzwinkernd erzählt, weil sie gar nicht mehr wegkommt vom Herd.