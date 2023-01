Auf dem St. Moritzersee läuft was

Zunächst schien die Eisdicke des St. Moritzersees aufgrund der hohen Temperaturen zum Jahreswechsel zu einer unsicheren Sache zu werden, doch dank der tiefen Temperaturen der letzten Wochen konnte Mitte Januar mit dem Aufbau der Infrastruktur für die Grossanlässe begonnen werden, wie die Tourismusorganisation von St. Moritz mitteilt. Der See bilde auch in diesem Jahr wieder die Bühne für die internationalen Veranstaltungen Snow Polo World Cup, die White-Turf-Pferderennen, The I.C.E. und für Cricket on Ice. Neu kehren in diesem Jahr die Snow Golf Days auf den See zurück. Bereits 1979 habe das erste europäische Golfturnier auf einem gefrorenen See im Engadin stattgefunden.