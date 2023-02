Aufgefangene Diagnosen

Das Gesundheitswesen bringt immer mehr Spezialistinnen und Spezialisten hervor. Dies mag daher rühren, dass sich Ärztinnen und Ärzte zusehends lieber auf ein einzelnes Fachgebiet konzentrieren. Zu dieser Entwicklung tragen jedoch auch die Patientinnen und Patienten bei. Denn wer ein Leiden hat, der wünscht sich in der Regel auch die bestmögliche Behandlung. Anlaufstellen gibt es insbesondere in städtischen Gebieten reichlich. So listet die Schweizer Vergleichsplattform comparis.ch allein für die Stadt Chur über 600 Adressen von medizinischen Fachpersonen auf.